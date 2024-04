Israel realiza ação militar no maior hospital da Faixa de Gaza e anuncia a morte de 90 terroristas

Alto contraste

O governo de Israel anunciou a morte de 90 terroristas durante ação militar no maior hospital da Faixa de Gaza. Pelo menos 300 suspeitos foram detidos. O porta-voz das forças armadas afirmou que, entre os presos, estão integrantes da Jihad Islâmica – grupo que apoia os terroristas do Hamas. Autoridades ainda divulgaram que entregam água e comida aos civis abrigados no hospital Al-Shifa. O secretário de Estado dos Estados Unidos chegou hoje (20) à Arábia Saudita. Antony Blinken tenta negociar uma trégua no conflito, e nessa missão viajará até o Egito e Israel.