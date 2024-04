Lojas no centro de SP vendem uniformes e distintivos de agentes de segurança livremente, facilitando crimes

Alto contraste

Uniformes e distintivos de agentes de segurança tem sido vendidos livremente na internet e em loja físicas no centro de São Paulo. Criminosos usam os disfarces para surpreender, roubar e sequestrar vítimas. Além disso, as lojas vendem itens como algemas, luminosos giroflex, e até adesivos da polícia. De acordo com a lei federal, a comercialização de uniformes e distintivos das Forças Armadas ou das polícias só pode ser realizada por estabelecimentos credenciados. Também é exigido que quem estiver comprando comprove com um documento que faz parte das forças de segurança.