Lula inaugura campus do Instituto de Matemática que concederá bolsas de estudos no Rio de Janeiro O Impa Tech será voltado a estudantes que se destacarem em eventos

Nesta terça (2), o presidente Lula inaugurou, no Rio de Janeiro, o campus do Instituto de Matemática que vai dar bolsas de estudos para estudantes. A cerimônia de inauguração foi na região portuária da cidade. Com investimentos de mais de R$ 18 milhões, o Impa Tech será voltado a estudantes que se destacarem em eventos.