Mais de 2.300 roubos e furtos de celulares são registrados no Metrô de SP em apenas dois meses Levantamento do JR mostra que a cada 37 minutos, um celular é roubado ou furtado nas estações

São Paulo tem o maior sistema de transporte sobre trilhos do país; só no Metrô, são cerca de 5 milhões de passageiros diários. A movimentação intensa que virou uma oportunidade para criminosos. Em apenas dois meses, mais de 2,3 mil roubos e furtos de celulares foram registrados nas estações e arredores. Um levantamento exclusivo do Jornal da Record mostra que nos dois primeiros meses do ano, a cada 37 minutos, um celular é roubado ou furtado nas estações de trens metropolitanos e de Metrô.