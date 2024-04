Médicos alertam para aumento de casos de rotavírus por conta do período de chuvas Contágio ocorre principalmente pela via oral ou respiratória; crianças de até 5 anos são as mais afetadas

O período de chuvas faz aumentar os casos de rotavírus no país. O contágio ocorre principalmente pela via oral ou respiratória. As crianças de até 5 anos são as mais afetadas, e quase sempre apresentam febre e diarreia. Segundo os médicos, a providência mais importante é combater a desidratação. A vacina contra o rotavírus faz parte do calendário do SUS e impede que a doença evolua para casos graves, mas a cobertura tem ficado abaixo do recomendado. De acordo com o último levantamento do Ministério da Saúde, o índice ficou em 73%; o ideal seria 90%.