Ministro Ricardo Lewandowski afirma que fugitivos do presídio de Mossoró pretendiam deixar o Brasil

Em Brasília, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que os dois fugitivos da penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, pretendiam deixar o Brasil. Eles serão levados de volta para a penitenciária, que foi totalmente reformulada depois da fuga. A estratégia do Ministério da Justiça para recapturar Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, depois de 50 dias de buscas, foi adotar ações de inteligência lideradas pela Polícia Federal em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e as polícias civis e militares dos estados do Norte e Nordeste.