Minuto JR: Justiça federal decreta prisão preventiva de Protógenes Queiroz, ex-delegado da PF Daniel Dantas, alvo da operação Satiagraha, acusa Protógenes de vazamento de dados do inquérito

A Justiça federal decretou a prisão preventiva do ex-delegado da Polícia Federal Protógenes Queiroz. Como ele mora na Suíça, também foi pedida a inclusão do nome na lista vermelha da Interpol. Daniel Dantas, alvo da operação Satiagraha, acusa Protógenes de vazamento de dados do inquérito.