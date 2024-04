Motorista de carro de luxo que matou homem diz que dirigia só um pouco acima do limite de velocidade

Alto contraste

A Justiça de São Paulo negou o pedido de prisão temporária do motorista da porsche que se envolveu em um acidente que matou um motorista de aplicativo. No depoimento, ele reconheceu que diria um pouco acima da velocidade permitida, mas que não fugiu do local. Para a polícia e o Ministério Público, a prisão temporária era necessária para que testemunhas não se sentissem ameaçadas com a liberdade de Fernando Sastre Filho.