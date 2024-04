Operação para reprimir crimes contra mulheres bate recorde e prende 819 suspeitos no Rio de Janeiro São homens denunciados por ameaça, estupro, lesão corporal, feminicídio e descumprimento de medida protetiva, entre outros crimes

Mais de dez mil homens foram presos em todo país em março por praticar crimes contra as mulheres. No Rio de Janeiro, o número de prisões foi recorde. Foram 819 presos em 28 dias no estado. Esse é o balanço de uma operação realizada em março para reprimir os crimes praticados contra mulheres. São homens denunciados por ameaça, estupro, lesão corporal, feminicídio e descumprimento de medida protetiva, entre outros crimes.