Operação policial prende nove suspeitos de desviar cargas de transportadoras no RJ Esquema gerou um prejuízo de mais de R$ 2 milhões para as empresas que foram vítimas

Nove pessoas foram presas durante uma operação da polícia civil no Rio de Janeiro. Os detidos são suspeitos de integrar uma quadrilha especializada no desvio de cargas de transportadoras. De acordo com a investigação, o esquema gerou um prejuízo de mais de R$ 2 milhões para as empresas.