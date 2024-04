Palmeiras e Novorizontino se enfrentam pelas semifinais do Paulistão; assista ao vivo na RECORD

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Hoje (28), a partir das 9h30 da noite, a RECORD transmite com exclusividade na TV aberta a partida entre Palmeiras e Novorizontino, válida pela semifinal do Paulistão. O principal destaque do jogo é o reencontro do torcedor palmeirense com o Allianz Parque após dois meses. Além disso, o meia Rômulo, do Novorizontino, enfrenta o clube que passará a defender depois do Paulistão. O vencedor encara o Santos, que venceu o RB Bragantino ontem e garantiu a vaga na decisão.