Palmeiras e Santos se preparam para a final do Paulistão neste domingo (7)

Neste domingo (7), Palmeiras e Santos decidem o título do Paulistão no Allianz Parque a partir das 18h. A transmissão da RECORD começa às 17h30 com todos os detalhes da grande final. O Palmeiras treinou hoje pela manhã e à tarde viajou para a Argentina, onde enfrenta o San Lorenzo pela Libertadores.