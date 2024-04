Palmeiras vence a Ponte Preta e garante a primeira vaga para as semifinais do Paulistão 2024 Flaco López, artilheiro da competição, marcou três gols na vitória de 5 a 1

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Neste sábado (16), no primeiro jogo da fase eliminatória, o Palmeiras não deu chance para a Ponte Preta e garantiu a vaga nas semifinais. O Verdão abriu o placar logo aos dois minutos de jogo com Flaco López, após um cruzamento de Piquerez. O argentino, que é o artilheiro do campeonato, ainda marcou mais dois e selou o hat-trick. A partida terminou 5 a 1 para o Palmeiras, que se classifica para a próxima fase.