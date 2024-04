Paulistão 2024 : família tem dentro de casa torcedores dos quatro principais times de São Paulo

Alto contraste

Neste domingo (17), a RECORD transmite São Paulo e Novorizontino com exclusividade na TV aberta, a partir das 18h. O jogo é válido pelas quartas de final do Paulistão e garante uma vaga na semifinal. No clima de decisão, o Jornal da Record mostra uma família que tem dentro de casa torcedores dos quatro principais times de São Paulo.