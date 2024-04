Paulistão 2024: São Paulo enfrenta o Novorizontino com o apoio de pequeno e esperançoso torcedor

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Neste domingo (17), pelas quartas de final do Paulistão, a RECORD transmite São Paulo e Novorizontino com exclusividade na TV aberta. Fora de campo, o Tricolor vai contar com a torcida do pequeno Miguel. Ele ficou famoso ao comemorar o gol da classificação emocionante da semana passada. Aos 7 anos, o menino nunca tinha ficado tão nervoso como nesse jogo.