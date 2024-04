Pesquisa conclui que vacinas contra a Covid-19 podem reduzir risco de insuficiência cardíaca Estudo foi feito com base em dados de pacientes do Reino Unido, da Espanha e da Estônia

Uma pesquisa britânica concluiu que as vacinas contra a Covid-19 podem reduzir o risco de insuficiência cardíaca. Os imunizantes também são capazes de agir contra a formação de coágulos no sangue. O estudo foi feito com base em dados de pacientes do Reino Unido, da Espanha e da Estônia. 10,7 milhões deles tomaram a vacina, enquanto outros 10,39 milhões não receberam o imunizante. Depois de um mês, os cientistas concluíram que entre os pacientes que tomaram a vacina e já haviam sido infectados pelo vírus, o risco de formação de coágulos sanguíneos nas veias caiu 78%. Nas artérias, a redução foi de 47%, na comparação com quem não foi vacinado. Além disso, o risco de insuficiência cardíaca diminuiu 55%.