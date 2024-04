PM-SP treina atiradores de elite para atuar em situações com reféns e no combate ao crime organizado No treinamento, cada agente efetua em média 60 tiros de precisão por mês

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Nesta semana, o sequestro de um ônibus no Rio de Janeiro mostrou a importância do trabalho dos atiradores de elite nas equipes de segurança do país. Em São Paulo, dois grupos da Polícia Militar treinam agentes para atuar em situações com reféns e no combate ao crime organizado. Além de conhecimento técnico, o atirador, ou sniper, precisa manter a calma. No treinamento, cada agente efetua em média 60 tiros de precisão por mês.