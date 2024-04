Policiais de SP passam por treinamento para humanizar operações em regiões com grande consumo de drogas A chamada Cracolândia, no centro da capital, é um dos locais onde a nova técnica foi aplicada

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Policiais de São Paulo passam por um treinamento que busca humanizar as operações em regiões com grande consumo de drogas. A chamada Cracolândia, no centro da capital, é um dos locais onde a nova técnica foi aplicada. Na última operação, oito usuários de drogas pediram ajuda para fazer tratamento; esse é um dos objetivos do treinamento promovido pela Secretaria da Segurança Pública. Um dos objetivos do curso é fazer o policial que está na linha de frente ampliar o olhar com relação às pessoas que são dependentes de drogas.