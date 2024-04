Preso o homem apontado como mentor do crime conhecido como 'barbárie de Queimadas' Em 2012, o suspeito e outros criminosos estupraram cinco mulheres durante uma festa em Queimadas (PB)

Foi preso hoje (19) o homem apontado como mentor do crime que ficou conhecido como ‘barbárie de Queimadas’. Eduardo dos Santos Pereira estava em uma casa no litoral do Rio de Janeiro. Em fevereiro de 2012, ele e outros criminosos estupraram cinco mulheres durante uma festa de aniversário em Queimadas, interior da Paraíba. Duas delas foram mortas porque reconheceram os agressores. Eduardo foi condenado a mais de cem anos de prisão. Ele era procurado desde 2020, quando fugiu de uma penitenciária de segurança máxima.