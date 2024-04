São Paulo registra aumento de mais de 70% nos óbitos por dengue em uma semana Brasil ultrapassou hoje (1º) os 2,5 milhões de casos prováveis de da doença, com 923 mortes

O Brasil ultrapassou hoje (1º) os 2,5 milhões de casos prováveis de dengue. Nos primeiros três meses do ano, as mortes chegaram a 923. Na capital paulista, os registros de óbitos por dengue cresceram mais de 70% em uma semana. De acordo com o último boletim epidemiológico, em apenas uma semana, o número de mortes por dengue subiu de 19 para 33 em São Paulo. Para tentar frear o avanço da doença, a Prefeitura aumentou a quantidade de agentes de saúde nas ruas; mas ainda não se sabe quando vai começar a vacinação.