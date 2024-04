Tarcísio de Freitas anuncia planos para transferir sede do governo para o centro de SP Região dos Campos Elíseos foi o lugar escolhido para a construção da futura sede do governo estadual

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou hoje (27) planos para transferir a sede administrativa do governo da zona sul para o centro da capital paulista. A região dos Campos Elíseos foi o lugar escolhido para a construção da futura sede do governo estadual. A parceria com o município foi oficializada hoje pela manhã. Na cerimônia, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, assinou o projeto de lei que transfere para a gestão estadual a posse do parque Princesa Isabel. O texto ainda precisa ser aprovado na Câmara Municipal.