Veja como fica o tempo para o último fim de semana de março em todo o Brasil

O último fim de semana do mês de março deverá ser de sol em algumas regiões do país, mas na maioria dessas regiões, ele vem acompanhado de chuva. Há muitas nuvens carregadas no Tocantins, no Amapá e no sul do Pará. Entre Rondônia e Acre, já chove, enquanto o norte do Rio de Janeiro e litoral da Paraíba deverá ter aumento nas chuvas nas próximas horas. A umidade faz com que a previsão para as regiões Norte, parte do Nordeste e parte do Centro-Oeste seja de pancadas no fim da tarde, enquanto o Sudeste enfrenta temporais.