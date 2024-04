Veja como fica o tempo pelo Brasil nesta quinta (4)

Alto contraste

O tempo nesta quinta-feira (4) deve ser quente e abafado em boa parte do país. Neste dia, haverá um ‘trânsito’ carregado de frentes frias; ao todo, são três em sequência. Uma, formada na semana passada, está na altura da Bahia; outra, de ontem, ficou no Sul e segue para o oceano; e uma terceira, por fim, chega ao Rio Grande do Sul na quinta, provocando temporais no RS, SC e no sul da Bahia.