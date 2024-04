Zinho, chefe da maior milícia do Rio de Janeiro, é transferido para presídio em Mato Grosso do Sul O miliciano deixou o complexo penitenciário de Gericinó sob um forte esquema de segurança

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Foi transferido, neste sábado (16), para uma penitenciária federal o chefe da maior milícia do Rio de Janeiro, Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Sob um forte esquema de segurança, o miliciano deixou o complexo penitenciário de Gericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro, pela manhã. Zinho vai ficar no presídio federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.