8º Encontro de Tradições Culinárias traz o melhor da comida mineira em São Bartolomeu (MG)

Evento acontecerá na principal rua do distrito (Reprodução/Google Maps)

No próximo final de semana, acontece o 8º Encontro de Tradições Culinárias da cidade de São Bartolomeu, a 96 km de Belo Horizonte. O evento vai contar com o melhor da gastronomia mineira trazendo pratos tradicionais ricos de história, como polenta com ragu e couve crocante, costelinha com barbecue de goiabada, e umbigo de banana e angu.

Para tornar o ambiente ainda mais agradável, o evento terá apresentações de músicas ao vivo, pop rock, forró, samba, voz e violão, e muitos outros. Além disso, terá também atrações especialmente pensadas para o público infantil, com gincana e brincadeiras.

O encontro será nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 12h às 21h na rua do Carmo, principal do distrito de São Bartolomeu.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (31)





12h - Abertura das Barracas

13h - Tony Junior

16h - Gui Cecarelli

19h - Paola Maia e Banda





Sábado (01/06)





12h - Abertura das Barracas

13h - Ivan Lucas e Tony batera

16h - Free Birds Band

19h - Apresentação Quadrilha Pé de Moleque

20h - Fundo de Panela





Domingo (02)





12h - Abertura das Barracas

13h - Banda “Miódebão”

15h - Atração Infantil

16h - Trio Borborema

20h - Encerramento do Evento