Abusos em consulta: médico teria praticado crimes sexuais contra pacientes de cinco cidades em MG

médico Jânio Cândido Rosa Júnior Médico Jânio Cândido Rosa Júnior é suspeito de abusos em ao menos cinco cidades mineiras (Reprodução / CRM)

O médico de 37 anos suspeito de abusar de um paciente durante atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Santa Luzia, na Grande BH, também é apontado como autor de uma série de crimes sexuais em ao menos outras quatro cidades mineiras.

Jânio Cândido Rosa Júnior chegou a ser preso entre os meses de outubro e dezembro do ano passado, em uma das investigações que corre na cidade de Nova Serrana, a 127 km de Belo Horizonte.

De acordo com o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), desde janeiro deste ano há outro mandado de prisão em aberto contra ele, que ainda não foi cumprido. A determinação é feita com base nas denúncias feitas em Nova Serrana. A reportagem tenta contato com a defesa do médico, que é procurado pela polícia.

O R7 teve acesso a trechos do processo. O documento aponta que, em Nova Serrana, ao menos três homens foram vítimas de Jânio Cândido Rosa Júnior. O documento do TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais) também mostra a existência de supostas vítimas nas cidades de Divinópolis, São Sebastião do Oeste e Carmo do Cajuru, todas da região centro-oeste de Minas Gerais.

Um dos denunciantes é um carpinteiro, de 39 anos. Em entrevista ao R7, o morador de Nova Serrana contou que foi abusado durante consulta na noite de um plantão de sábado na UPA da cidade, no início de 2023. Ele procurou atendimento relatando dores na coluna. O paciente lembra que, durante a avaliação clínica, o médico tocou os órgãos genitais dele.

“Eu achei estranho. Quando eu saí do consultório, falei com os funcionários da UPA. Eles me orientaram a retornar na segunda-feira para denunciar ao coordenador. Retornei e eles acionaram a Polícia Militar para registrar o boletim de ocorrência”, relata o homem sobre o início da investigação do caso dele.

O investigado é apontado como sendo autor de crimes de acentuada gravidade, uma vez que os policiais identificaram uma similitude muito grande no modus operandi para praticar os abusos, por ser bem parecida a maneira como expõe as vítimas, e o método de fazer as vítimas crerem que estavam sendo submetidas a um procedimento adequado, enquanto estavam sendo tocados os seus órgãos genitais de forma libidinosa. (Trecho da decisão judicial que manteve o médico preso em 2023)

A reportagem procurou o CRM-MG (Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais) e as prefeituras das cinco cidades em que os abusos teriam sido cometidos. Nenhum deles respondeu a demanda até o momento.

Abuso em Santa Luzia

O abuso sexual em Santa Luzia aconteceu na Upa do bairro Santo Expedito, na última sexta-feira (12). A suposta vítima é um jovem de 22 anos.

O homem relatou à PM (Polícia Militar) que foi à unidade com fortes dores nas pernas. Durante a consulta, com a porta fechada, o médico tocou a perna e a virilha do jovem, indica o boletim de ocorrência.

O denunciante conta que o médico o levou para outra sala e disse que iria aplicar uma pomada para aliviar as dores. Neste momento, o especialista teria apalpado os órgãos genitais do paciente e pedido para ele ficar tranquilo, já que aquele seria um procedimento comum, segundo o médico.

O paciente conta que questionou a postura do profissional. Uma faxineira estava no banheiro da sala e ouviu a conversa dos dois e confirmou a versão do paciente.

“Após o acionamento da polícia, o médico se retirou do local, inclusive deixando o veículo dele no estacionamento”, detalhou a tenente Cássia Souza, da Polícia Militar. O suspeito ainda não havia sido localizado até a noite deste domingo (14).

Em Santa Luzia, o médico era funcionário terceirizado na UPA. A companhia responsável pela contratação informou que suspendeu o contrato assim que foi informada sobre o ocorrido. “É com surpresa e repúdio que a Medplus recebe a notícia sobre o médico suspeito de importunação sexual. Quando o profissional se cadastrou para prestar serviços, em outubro de 2023, não havia restrição ao seu nome ou à sua conduta junto aos órgãos judiciais e Conselhos de Classe”, declarou a empresa.

