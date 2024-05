Após seis anos fechado, antigo hotel Othon Palace passa por revitalização em BH

Alto contraste

Edifício vai se chamar Afonso Pena 1050, em referência ao endereço do prédio (Reprodução/Pablo Gomide)

Após cerca de seis anos fechado, o antigo hotel Othon Palace vai passar por uma revitalização em Belo Horizonte. O edifício vai se chamar Afonso Pena 1050, em referência ao endereço do prédio. O projeto vai ser assinado pela empresa Play Arquitetura e vai passar por um retrofit, um processo que tem como objetivo restaurar prédios antigos de forma a preservar a arquitetura original. A adaptação da estrutura inclui a remodelação das partes internas, além da recuperação de peças do mobiliário.

O prédio vai ser transformado em um edifício de uso misto e vai abrir diferentes modalidades de ocupação. Dos 19 pavimentos usados para quartos de hotel, alguns serão transformados em apartamentos de até três dormitórios, outros em flats e o restante mantido no destino original. As áreas comuns serão abertas ao público e contarão com diversas operações comerciais, incluindo bar, café, restaurante, coworking, espaços para eventos, rooftop com piscina, entre outros.

“Devemos considerar um outro fator que consolida um bom desenvolvimento urbano: o equilíbrio entre modernização e conservação; a importância da memória como criadora de laços simbólicos e de cidadania. Ações e empreendimentos voltados à preservação, conservação e revitalização, são ações conscientes de que um bom futuro se constrói com respeito ao existente e ao passado. Este projeto de retrofit leva tudo isso em consideração”, aponta Marcelo Alvarenga, da Play Arquitetura.

O Othon Palace foi construído em 1978. O projeto original reunia 295 habitações ao todo. Ao longo de 40 anos, o prédio foi uma referência do setor hoteleiro em Minas Gerais.

As obras de instalação e adaptação do Afonso Pena 1050 terão início após aprovação do projeto e trâmites legais junto aos órgãos responsáveis. A expectativa é que o projeto fique pronto em aproximadamente 12 meses após o início das intervenções.