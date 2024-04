BH amplia vacina da gripe para idosos com mais de 60 anos com doenças crônicas Mais de um milhão de pessoas vão poder receber o imunizante; apenas 21 mil doses foram aplicadas

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A campanha de vacinação contra a gripe foi ampliada a partir desta segunda-feira (1°), em Belo Horizonte. O imunizante foi disponibilizado para os idosos com mais de 60 anos e diagnosticados doenças crônicas. Além deles, algumas classes de trabalhadores foram beneficiadas. Mais de um milhão de pessoas vão poder receber a vacina.

Do dia 20 a 30 de março, foram vacinados idosos acima de 80 anos, crianças com mais de seis meses e menos de seis anos, além de grávidas e lactantes. Os grupos ainda podem receber a vacina. Apenas 21 mil doses foram aplicadas até então. Os imunizantes estão disponíveis nos 152 postos de saúde de Belo Horizonte e em um novo ponto no bairro Buritis, na região oeste da capital mineira.