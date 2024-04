Alto contraste

Com as intensas chuvas na região metropolitana de Belo Horizonte, moradores do bairro Água Branca, em Contagem, acordaram com a água da chuva invadindo casas. A Defesa Civil realiza alertas para a população se proteger e informa aos moradores dos perigos de descartar lixo nas ruas em tempos de chuva.