Especialista alerta que aplicação de substância PMMA no corpo pode levar à morte Mulher de 60 anos perdeu a vida após aplicação do produto na região dos glúteos em clínica de Belo Horizonte

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um especialista alertou que a aplicação da substância PMMA (polimetilmetacrilato) no corpo pode causar sérios problemas, levando incluive à morte.

Uma cliente afirmou que vai denunciar a clínica onde uma mulher de 60 anos morreu, no dia 7 de março, depois da aplicação do produto na região dos glúteos no bairro Prado, na região oeste de Belo Horizonte.

A substância tem consistência plástica e é indicada apenas, em alguns casos, para corrigir pequenas deformidades no corpo de pessoas portadoras do vírus HIV (Vírus da imunodeficiência humana).