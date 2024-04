Motorista de táxi morre após perder controle de carro e bater em viaduto no Anel Rodoviário, em BH Impacto do acidente foi tão forte que a frente do veículo ficou totalmente destruída; batida foi no bairro Caiçara, na região noroeste da capital

Um motorista de táxi morreu, na manhã desta segunda-feira (18), ao sofrer um acidente no Anel Rodoviário de Belo Horizonte. A batida foi na altura do bairro Caiçara, na região noroeste da capital mineira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o taxista perdeu o controle da direção e bateu contra uma das vigas do viaduto. O impacto do acidente foi tão forte que a frente do veículo ficou totalmente destruída.