Plataforma atualiza motoristas em tempo real sobre interdições nas rodovias mineiras

O DER-MG (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais) disponibilizou uma plataforma para os motoristas visualizarem os pontos de interdição e verem fotos do trajeto antes de viagem das rodovias de Minas Gerais. Os condutores que forem viajar pelas rodovias estaduais já podem consultar as condições das vias.

As informações do mapa são preenchidas por profissionais do DER espalhados em 40 regionais de Minas Gerais. No site (www.der.mg.gov.br) é possível consultar as condições dos mais de 25 mil quilômetros de rodovias estaduais. A expectativa do órgão é fazer parcerias com aplicativos de GPS.