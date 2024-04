Polícia procura homens que teriam cortado a internet de moradores de Betim (MG)

Alto contraste

As Polícias Militar e Civil procuram por três homens que teriam cortado a internet de moradores do bairro Jardim Teresópolis, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com os denunciantes, o grupo teria atacado devido à falta de pagamento de propina. Os moradores relatam que os suspeitos teriam destruído vários equipamentos pela região desde o fim de semana.