Prefeita de Contagem (MG) fala sobre epidemia de dengue vivida na cidade

A prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), falou sobre a epidemia de dengue vivida na cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. A chefe do executivo participou, ao vivo, do Balanço Geral MG, nesta segunda-feira (01), e falou que a cidade já recebeu 38 mil casos notificados da doença.

Marília Campos detalhou as ações realizadas pela administração municipal, que abriu dois centros de hidratação para atender a população infectada pela doença. "Isso é importante não só para prestar um melhor atendimento para a população, mas também para desafogar as UPAs que estão muito sobrecarregadas”, falou a prefeita.

Além das centrais de hidratação, 17 unidades básicas de saúde estão realizando atendimentos com jornada estendidas. A prefeitura também cota com apoio do exército para fazer visitas nas casas e promover um trabalho de conscientização entre a população.

Questionada sobre eleições para Prefeitura que acontecem em outubro deste ano, Marília Campos disse que, no momento, está preocupada em ser prefeita e que irá “trabalhar para estabelecer essa relação de compromisso que fiz com o povo de Contagem".

A prefeita também comentou sobre o transporte público na cidade, os transtornos causados pela chuva e a situação do ensino municipal em Contagem.