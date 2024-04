Belo Horizonte tem o dia mais quente do ano

Alto contraste

O dia 16 de março de 2024 entrou para a história e foi considerado o dia mais quente do ano em Belo Horizonte até agora, com temperatura máxima de 34,2°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

(arquivo Record Tv)

A temperatura máxima anterior mais alta em 2024 foi de 34°C, registrada em 17 de janeiro.

Em 2023, a temperatura máxima mais alta foi de 38,6°C, registrada em 25 de setembro.

O calor não dará trégua e para este domingo (17) o dia permanece com temperaturas elevadas e tempo abafado em Minas Gerais. A onda de calor ainda atua sobre o estado, mantendo as temperaturas elevadas no centro-sul e oeste. Contudo, a disponibilidade de umidade favorece o desenvolvimento de nuvens, por isto, não se pode descartar a possibilidade de chuva isolada no centro-sul mineiro. No Noroeste e Triângulo Mineiro são esperadas as típicas pancadas de verão à tarde. A previsão para os próximos dias em Belo Horizonte é de tempo seco e quente, com temperaturas máximas em torno de 33°C.