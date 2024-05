Bombeiros de MG focam em buscas por desaparecidos durante temporais no RS

Alto contraste

Bombeiros de MG auxiliam buscas no RS (Divulgação / CBMMG)

No segundo dia de atuação na ajuda humanitária aos atingidos pela enchente histórica no Rio Grande do Sul, Bombeiros de Minas Gerais focam os trabalhos na cidade de Bento Gonçalves, a 125 km da capital Porto Alegre.

“Estamos efetuando as buscas por vítimas desaparecidas dos movimentos de massas, deslizamentos e soterramentos que atingiram a região, além da procura de possíveis vítimas das enchentes e inundações que atingem o Rio Grande do Sul”, detalhou o major Heitor Aguiar Mendonça, do Comando Especializado do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, sobre o trabalho realizado neste sábado (04).

Os agentes, segundo o major, dão apoio a outras corporações que também atuam na região. “Para o início de uma operação como esta é necessária a instalação de uma base de operação sólida, que tenha a capacidade operativa para que as equipes de Minas Gerais possam se deslocar para os locais onde a população precisa de auxílio”, detalhou sobre a estrutura montada.

A Defesa Civil de Minas Gerais e a Secretaria de Saúde de Minas Gerais também apoiam na operação. O estado está enviando colchões, kits de higiene e de limpeza para a assistência imediata para as pessoas atingidas pelas chuvas no território gaúcho.

Defesa Civil alerta para evacuação do centro histórico de Porto Alegre:

Dados da tragédia

Até a manhã deste sábado, o Governo do Rio Grande do Sul havia confirmado 56 mortes em função do desastre. Outras 67 pessoas seguem desaparecidas. Os feridos somam 74. São 281 cidades afetadas, com 24.666 moradores desalojados. Cerca de 8.296 pessoas estão em abrigos. O governo gaúcho calcula que 377.497 dos 11,2 milhões de habitantes foram afetados de alguma forma.