Caminhão e carro batem de frente em Caeté, na Grande BH De acordo com os bombeiros, a batida foi tão violenta que os veículos pegaram fogo; pelo menos uma pessoa morreu

Alto contraste

A+

A-

Bombeiros tiveram trabalho para combater as chamas Veículos pegaram fogo após a batida de frente, perto do trevo de Caeté

Ao menos uma pessoa morreu em um acidente envolvendo um carro e um caminhão, que bateram de frente e pegaram fogo, por volta de 19h30 desta sexta-feira (24), na BR-381, altura do KM- 430, no trevo de Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte.

A informação é da PRF (Polícia Rodoviária Federal), que não soube explicar a dinâmica do acidente. O fato é que a batida foi tão violenta que os veículos foram parar na marginal da rodovia, onde pegaram fogo. O carro ficou debaixo do caminhão.

Por conta do fogo, até a publicação desta reportagem, os bombeiros não souberam dizer quantas pessoas haviam no carro e se sobreviveram. No caminhão foi identificada pelo menos uma vítima fatal. Seria o motorista.

Os bombeiros contaram com a ajuda de um caminhão pipa para combater o fogo. A PRF interditou os dois sentidos da rodovia, provocando um enorme congestionamento, sem previsão de quando o trânsito seria liberado. A perícia e o rabecão da Polícia Civil foram acionados ao local.