Caso jogador Daniel: segundo dia de julgamento dos sete acusados pelo crime acontece nesta terça (19) Júri se reúne na cidade de São José dos Pinhais, local do crime, na região metropolitana do Paraná

Nesta terça-feira (19), é segundo dia do julgamento dos sete acusados de matar o jogador de futebol mineiro, Daniel Correa, de 24 anos. O júri se reúne na cidade de São José dos Pinhais, local do crime, na região metropolitana do Paraná. Nesta segunda-feira (18), foi realizado o interrogatório dos réus e foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa. Nesta terça, foi a vez de defesa e acusação falarem para os jurados. Encerrados os debates, os jurados se reúnem na sala secreta, onde será feita a votação e julgamento. A expectativa é que tudo se encerre ainda nesta terça, mas sem horário previsto. O jogador foi encontrado morto em 27 de outubro de 2018. Na época, segundo a polícia, Daniel estava parcialmente degolado e com o órgão genital cortado.