Professor de escola pública é indiciado por assédio sexual em MG

A Polícia Civil indiciou um professor de 47 anos por assédio sexual contra estudantes de 16 e 17 anos, alunas de uma escola pública de Itabira, a 111 km de Belo Horizonte. A investigação começou depois que as estudantes relataram, em agosto de 2023, os episódios de assédio. O homem chegou a ser repreendido pelas adolescentes, mas teria seguido com as importunações. A direção da instituição encaminhou o caso para a polícia e a partir daí o inquérito foi instaurado.