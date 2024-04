Minas Gerais |Do R7

Contagem abre centro de hidratação para atender pacientes com sintomas de arboviroses Unidade terá capacidade para atender até 120 pacientes por dia, chegando a 840 atendimentos semanais e 3.360 por mês

Alto contraste

A+

A-

Unidade funcionará das 7h às 22h Unidade funcionará das 7h às 22h (Divulgação/Prefeitura de Contagem/Adelcio Ramos)

A Prefeitura de Contagem, inaugura, nesta terça-feira (19), uma nova Central de Hidratação para atender pacientes adultos com sintomas de dengue, zika e chikungunya, das regiões Ressaca e Nacional, na região metropolitana de Belo Horizonte. A nova central funcionará na praça 21 de Abril, bairro Guanabara, em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Ressaca.

A unidade terá capacidade para atender até 120 pacientes por dia, chegando a 840 atendimentos semanais e 3.360 por mês. O objetivo é reduzir a pressão sobre as unidades de saúde da região.

Para o secretário de Saúde de Contagem, Fabrício Simões, a inauguração acontece em um momento importante, no qual a demanda por atendimento segue crescendo. “O acolhimento das pessoas com sintomas nas regiões Ressaca e Nacional ganha um importante reforço, para dar ainda mais qualidade e agilidade ao atendimento”, disse.

Ao chegar ao local, as pessoas com sintomas de dengue passarão pela triagem e classificação de risco, sendo posteriormente encaminhadas para a consulta e, em seguida, recebendo o tratamento mais indicado. A central funcionará das 7h às 22h, todos os dias da semana. A previsão de funcionamento contínuo é de até 50 dias a partir da inauguração. No entanto, há possibilidade de prorrogação desse período, caso haja necessidade.

Os pacientes que necessitarem de internação serão acomodados na UPA Ressaca ou transferidos para a Unidade de Hidratação Eldorado. Haverá uma base de ambulância no local para realizar esse deslocamento.

Serviço

Endereço: praça 21 de Abril, bairro Guanabara, Contagem (em frente a UPA Ressaca)

Horário de atendimento: das 7h às 22h