Coral Lírico de Minas Gerais celebra 45 anos com espetáculo inspirado no barroco europeu Apresentação acontece no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (17)

(Divulgação / Coral Lírico)

No coração cultural de Belo Horizonte, o Palácio das Artes se prepara para receber uma noite de celebração e emoção, em um marco tanto para a música quanto para o Coral Lírico de Minas Gerais (CLMG). Nesta quarta-feira (17) de abril, às 20h, o coral vai encantar o público com uma apresentação única do emblemático “Paixão Segundo São João”, de Johann Sebastian Bach, em comemoração aos seus 45 anos de existência.





Há três séculos, na cidade alemã de Leipzig, nasceu essa obra-prima do barroco europeu. Agora, em 2024, o CLMG traz essa peça de volta à vida, em uma apresentação grandiosa que contará com a participação da Orquestra Sesiminas e de solistas convidados vindos do Brasil e do exterior.





O evento ainda terá a presença do artista plástico Carlos Bracher, que realizará uma pintura ao vivo durante a performance. O quadro, que integrará sua série “Belo Horizonte”, será uma representação visual única dessa experiência musical inesquecível.

Para Cláudia Malta, diretora artística da Fundação Clóvis Salgado, que acompanhou de perto a trajetória do Coral ao longo dos anos, a apresentação é uma homenagem à evolução e ao profissionalismo dos artistas.

“Atualmente, todos os seus integrantes são formados na Universidade, muitos com Mestrado e Doutorado em suas áreas de performance. E essa apresentação será especial também por marcar o primeiro ano desde que Hernán Sánchez Arteaga assumiu o posto de diretor musical e regente titular do Coral, em março de 2023. Será a celebração de uma bela história que segue se renovando a cada dia”, afirma Cláudia.

O maestro Hernán Sánchez Arteaga, regente titular do Coral desde março de 2023, expressa a gratidão pela oportunidade de conduzir este concerto tão especial. “Não é todo dia que comemoramos 45 anos de um corpo artístico tão reconhecido como o Coral Lírico de Minas Gerais, ainda mais com uma obra que está completando 300 anos desde sua primeira apresentação. O CLMG está cumprindo mais uma etapa de uma história marcada por muito trabalho, mas principalmente por uma relação única e de muita proximidade construída junto ao público de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Será uma grande honra fazer parte de mais este capítulo da trajetória do coral”, conclui o argentino.

Serviço

Concerto de 45 anos do Coral Lírico de Minas Gerais

Data: 17/04/2024

Horário: 20h

Local: Palácio das Artes, Grande Teatro Cemig

Ingressos: www.eventim.com.br/artist/coral-lirico-de-minas-gerais/