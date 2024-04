Ônibus teria tombado e causado a morte de sete pessoas em MG após motorista desviar de cães

Minas Gerais |do R7, com TV Leste

Alto contraste

A+

A-

acidente ônibus São Pedro do Suaçuí Ônibus tombou na altura de São Pedro do Suaçuí, na madrugada desta quarta-feira (17) (Divulgação / Corpo de Bombeir)

O motorista do ônibus de viagem que tombou e matou sete pessoas, durante a madrugada desta quarta-feira (17), no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, teria perdido o controle do veículo ao se desviar de um cão.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o condutor disse que alguns cachorros atravessavam a MGC-120 no momento em que ele trafegava pela rodovia. No entanto, quando um cão de porte maior passou pelo local, ele perdeu o controle. Segundo a corporação, o motorista passou por teste de etilômetro e não foi constatado o consumo de bebida alcoólica.

O acidente aconteceu na altura do KM 254, na cidade de São Pedro do Suaçuí, a 305 km de Belo Horizonte. O ônibus saiu de Belo Horizonte rumo à cidade de Capelinha, a 427 da capital mineira.

A identidade das vítimas ainda não foi divulgada. Os corpos das vítimas foram levados para o IML (Instituto Médico-Legal) de Guanhães, na mesma região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, outras 13 pessoas ficaram feridas. Elas foram levadas para o Hospital de São João Evangelista. Um guincho foi acionado para retirar o ônibus da rodovia.