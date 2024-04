Fábrica de insulina em Nova Lima deve gerar 1.500 empregos diretos e indiretos Inauguração do projeto terá presença do presidente Lula e ministras, nesta sexta-feira (26)

Alto contraste

A+

A-

João Marcelo Dieguez destaca importância econômica do projeto João Marcelo Dieguez destaca importância econômica do projeto (Lucas Eugênio / R7)

A fábrica de insulina que será inaugurada em Nova Lima, na Grande BH, nesta sexta-feira (26), deve gerar 1.500 postos de trabalho, sendo 300 diretos e 1.200 indiretos. O projeto de R$ 800 milhões será aberto com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em entrevista ao quadro MGR na Política, nesta quinta-feira (25), o prefeito de Nova Lima, João Marcelo Dieguez (Cidadania), explicou que a planta da Biomm começará a operar graças à licença da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) liberada neste mês.

“[A fábrica] vai gerar bons empregos para a cidade. Vai representar uma grande âncora no setor de biotecnologia, um setor a se desenvolver na região da Lagoa dos Ingleses. Estamos otimistas para receber outras indústrias da cadeia de produção da insulina e da biotecnologia. A prefeitura acredita que a localização, às margens da BR-040, é característica logística fundamental para o sucesso”, comentou.

Além do presidente Lula, a abertura da fábrica será acompanhada pelo prefeito, políticos e as ministras Nísia Trindade, da Saúde, e Luciana Santos, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Publicidade

Durante a entrevista ao MGR na Política, Dieguez também comentou sobre a pré-candidatura à reeleição em Nova Lima e os desafios com a mobilidade de concentração de renda na cidade. Assista à íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5