Guarda Municipal é afastado após denúncia de abordagem violenta em Belo Horizonte

Alto contraste

A+

A-

Corregedoria vai investigar ação Corregedoria vai investigar ação (Reprodução / Record Minas)

Um Guarda Municipal foi afastado do trabalho após ser flagrado por testemunhas em uma abordagem violenta contra uma paciente, nesta quinta-feira (28), no posto de saúde do bairro Alto Vera Cruz, na região Leste de Belo Horizonte.

Nas imagens registrada por uma usuária da unidade, os dois aparecem discutindo. Na sequencia, o GM usa a arma de choque, "taser", e da uma rasteira na mulher, que cai ao chão. Depois, a paciente é levada pelo agente para dentro da unidade.

Por meio de nota, a Prefeitura de Belo Horizonte lamentou o ocorrido e repudiou a atitude do agente da Guarda Municipal. "É orientado (agente) e treinado a agir sempre observando a legalidade e o respeito aos direitos humanos", informou o texo da PBH.

O caso foi encaminhado para apuração da Corregedoria da Guarda Civil Municipal. Enquanto o processo estiver em andamento, o GM ficará afastado das suas funções.

A paciente não foi encontrada pelo jornalismo da Record para se manifestar sobre os fatos. Segundo testemunhas que estavam na unidade, ela é moradora do Alto Vera Cruz e usuária do posto.