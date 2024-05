Homem é morto em concessionária de veículos na região da Pampulha, em BH

Minas Gerais |Do R7

Uma funcionário de uma concessionária de veículos foi assassinado na tarde desta terça-feira (28) no São Luiz, bairro que fica na região da Pampulha, em Belo Horizonte.

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito, de 58 anos, é um cliente da concessionária que não teria gostado do resultado de uma manutenção. Ele invadiu o local e atirou no funcionário, de 70 anos. Após o crime, o homem tentou fugir pela Avenida Pedro I mas acabou preso por militares do Batalhão Rotam.

O crime foi motivado por um desacordo comercial. No momento da prisão, para a Polícia militar, o suspeito contou que levou o veículo para manutenção, há pelo menos dois anos, e ficou insatisfeito com o serviço. Isso teria sido o estopim para levá-lo a matar o responsável pelo serviço, o consultor técnico Alexandre Queiroz.

Neste momento, o suspeito está em diligência com militares do Batalhão Rotam.