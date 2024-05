Homem é preso após ameaçar ex-companheira grávida e esfaquear cunhado na Grande BH

Minas Gerais |Do R7, com Arnon Gonçalves, da Record Minas

Suspeito, que tinha saído dias atrás da prisão, não aceitava o fim do relacionamento com a companheira (Divulgação/Polícia Militar)

Um homem, de 33 anos, foi preso após ameaçar a ex-companheira grávida, esfaquear um homem e atear fogo em uma motocicleta em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu durante a noite deste domingo (05).

Segundo a polícia, o suspeito, que tinha saído dias atrás da prisão, não aceitava o fim do relacionamento com a companheira, de 22 anos, que está grávida de nove meses. Indo até a porta da casa da família da mulher, o suspeito teria jogado bombas por cima do portão da residência, que fica no Bairro Nova Contagem.

Ainda segundo os militares que atenderam a ocorrência, os cunhados da mulher foram ao lado de fora e visualizaram o suposto autor ateando fogo em uma motocicleta. Começou ali uma luta corporal, que terminou quando o suspeito esfaqueou um dos homens, de 32 anos. Após cometer estes crimes, o suspeito fugiu e tentou se esconder em uma igreja, sendo perseguido pela polícia e por populares. Ele foi rendido após tentar pular o muro da instituição religiosa.

O homem esfaqueado, cunhado da ex-companheira do suspeito, sofreu lesões em algumas partes do corpo e foi encaminhado para a UPA Vargem das Flores.

A mulher grávida entrou em trabalho de parto e também foi atendida na UPA Vargem das Flores. Aos policiais, ela relatou que estava sendo perseguida pelo suposto autor, com quem teve um relacionamento já encerrado. Já o proprietário da motocicleta, de 19 anos, confirmou a versão dada pelas outras vítimas.

Aos policiais, o homem detido teria dito que irá matar a ex-companheira quando sair da cadeia, e que “não liga” caso a mulher perca a criança, que é seu filho. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Duas facas que estavam em poder do suspeito foram apreendidas.