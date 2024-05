Alto contraste

Motorista de aplicativo capota carro após ser perseguido por homens armados em BH Vítima foi seguida até uma rua sem saída e capotou o veículo (Shirley Barroso/Record Minas - 05/05/2024)

Um motorista de aplicativo capotou o carro após ser perseguido por homens armados no bairro Jardim Guanabara, região norte de Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (05).

O homem foi buscar um passageiro e parou em uma rua do bairro para esperar a pessoa. Por mensagem, o solicitante da corrida explicou que ele não estava no endereço certo. No momento em que a vítima fazia uma manobra na rua, para retornar, foi abordada por dois homens em uma moto.

“Eu tava com medo, porque nunca tinha passado por essa situação. Já tinha visto pelas notícias que matam as pessoas. Eu imaginei essa situação. Eles ficaram, eu também fiquei nervoso. Eu comecei a acelerar, eles vieram atrás e atiraram”, contou a vítima.

Ao tentar escapar de criminosos que atiravam contra ele, o motorista cubano, de 38 anos, entrou em uma rua sem saída e caiu com o carro no barranco. Depois de um tempo escondido no mato, o motorista conseguiu andar até um prédio onde recebeu ajuda.

Próximo à rua onde aconteceu o acidente, a PM encontrou um homem que teria sido reconhecido pela vítima, como a pessoa que teria retirado ele do carro e o agredido. Os suspeitos de atirarem contra o carro de aplicativo não foram identificados.

Para a polícia, o motorista teria sido vítima de uma emboscada. “O teatro, lá no local, parecia bem montado. Havia várias pessoas conforme ele [a vítima] disse, todas elas armadas”, declarou o sargento Antônio Silva da Polícia Militar.

“Tenho uma família e vou continuar trabalhando. Além disso, tenho que pagar o carro e não tenho esse dinheiro, queira ou não queira”, finalizou o motorista.