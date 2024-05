Homens armados invadem sítio, disparam e causam mortes na Grande BH Crime aconteceu no bairro Areias de Baixo, em Ribeirão das Neves; segundo a polícia, há crianças entre as vítimas

Feridos foram levados para a UPA Justinópolis (Reprodução / Google Street View)

Ao menos três pessoas morreram, incluindo duas crianças, de 8 e 9 anos, e duas ficaram feridas, durante um tiroteio, por volta na noite desta quinta-feira (23), em um sítio, no bairro Areias de Baixo, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte.

As informações são da Polícia Militar, que deslocou equipes para o local. A motivação do crime ainda não foi esclarecida. De acordo com o boletim de ocorrência, homens armados teriam invadido o imóvel e feito os disparos. Os criminosos fugiram e não foram identificados até o momento.

Dois dos feridos foram levados para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Justinópolis. Perícia e rabecão da Polícia Civil foram acionados ao sítio.