Jornalista revela bastidores da cobertura da morte de Miriam Brandão, assassinada aos 5 anos de idade

Miriam Brandão - Crimes que Abalaram Minas (Reprodução / Record Minas)

Em 22 de dezembro de 1992, Miriam Brandão, de apenas 5 anos de idade, foi sequestrada enquanto dormia na casa de seus pais, no bairro Dona Clara, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Os acusados, os irmãos William e Wellington Gontijo, se passaram por funcionários de uma empresa telefônica para entrar no imóvel. No dia seguinte, Miriam chamou pela mãe no cativeiro, no bairro Santa Cruz, na região nordeste da capital mineira. Mas foi morta brutalmente.

No quinto episódio do podcast Crimes que Abalaram Minas, a jornalista Mônica Miranda revelou detalhes dos bastidores e da cobertura do caso que chocou o Estado. Ouça abaixo.

