Advogada acusa promotor de chamá-la de "galinha" durante audiência Sarah Quinetti denuncia o promotor Francisco Santiago de insultá-la em julgamento no Tribunal de Júri de Belo Horizonte

A advogada Sarah Quinetti denuncia o promotor Francisco Santiago de insultá-la em julgamento no Tribunal de Júri de Belo Horizonte. O caso aconteceu no dia 26 de março e a audiência foi adiada depois da discussão.

Segundo Sarah Quinetti, ela começou a gravar a sessão após ter sido chamada de “galinha garnizé”. Além disso, o promotor teria dito que ela estaria fazendo um “striptease”.

A Ordem de Advogados do Brasil (OAB-MG) pediu pelo afastamento do promotor de Justiça. Segundo o promotor, ele não recebeu nenhuma notificação e está tranquilo diante as acusações.